Suriye'nin Hama şehrinde 5 kişi bir evde ölü bulundu
Suriye'nin Hama şehrinde bir evde 5 kişi ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama şehrinde 5 kişi bir evde ölü bulundu.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Beyyad Mahallesi'nde yer alan evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Haberde, söz konusu kişilerin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
Suriye iç güvenlik güçleri, evi ve çevresini güvenlik çemberine alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.