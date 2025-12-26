Giriş / Abone Ol
Suriye'nin Hama şehrinde 5 kişi bir evde ölü bulundu

Suriye'nin Hama şehrinde bir evde 5 kişi ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 26.12.2025 23:45
  • Giriş: 26.12.2025 23:45
  • Güncelleme: 26.12.2025 23:50
Kaynak: AA
Suriye'nin Hama şehrinde 5 kişi bir evde ölü bulundu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama şehrinde 5 kişi bir evde ölü bulundu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Beyyad Mahallesi'nde yer alan evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Haberde, söz konusu kişilerin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Suriye iç güvenlik güçleri, evi ve çevresini güvenlik çemberine alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

