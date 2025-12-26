Giriş / Abone Ol
Suriye'nin Humus ilindeki bir camiye bombalı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Humus ilinde yer alan Ali Talip Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya
  • 26.12.2025 13:49
  • Giriş: 26.12.2025 13:49
  • Güncelleme: 26.12.2025 16:07
Kaynak: AA
Fotoğraf: SANA

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Humus'taki Ali Talip Camisi'ne daha önce yerleştirilen bombalar namaz esnasında patlatıldı.

Patlama sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

