Suriye'nin Humus iline savaş uçağıyla saldırı düzenlendi

Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Kusayr ilçesinde birden fazla noktaya kimliği belirsiz savaş uçakları hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un güney kırsalında yer alan Kusayr ilçesine yerel saatle 13.20-13.55 arasında 5 saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda, pazar yerindeki bir askeri karargah, Cusiye Sınır Kapısı, sanayi bölgesinde bir askeri karargah, Kusayr'ın batı kırsalını Lübnan'a bağlayan Def Köprüsü hedef alındı.

Asi Nehri üzerinde bulunan Def Köprüsü'nün, Hizbullah tarafından Kusayr ile Lübnan'ın kuzeyi arasında askeri ve lojistik sevkiyat amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

İSRAİL'İN DÜZENLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Beşar Esad'a yakın SANA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Kusayr'daki sanayi bölgesi ile sivillerin yaşadığı konutları hedef aldığını ileri sürdü.

Haberde ayrıca sanayi bölgesinde hasar meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre bazı sivillerin yaralandığı iddia edildi.

Öte yandan saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.