Suriye'nin kuzeyinde çatışmalar sürüyor: HTŞ Halep'e ulaştı, Rusya devreye girdi

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki cihadçı muhalif güçlerin, ülkenin kuzeyindeki Beşar Esad yönetimindeki Suriye Ordusu'na düzenlediği saldırılar sürüyor.

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen HTŞ ve bağlantılı örgütler, AFP'nin aktardığına göre toplam 50 köy ve beldenin kontrolünü ele geçirdi.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de dün sabah saatlerinde yoğun çatışmalar başladı.

Esad karşıtı cihadçı silahlı gruplar, dün ve bugün İdlib cephe hattında Suriye Devleti kontrolündeki 12 köyü ele geçirdi.

Gruplar bugün de Halep ve İdlib illerinde toplam 14 köy ve noktayı daha kontrolü altına aldı. Böylece 3 gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib'de toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Çatışmalar stratejik konumdaki Neyrab ve Serakip beldelerinde sürüyor.

HALEP'İN DIŞ MAHALLELERİNDE ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Bu sabah itibarıyla taraflar arasında Halep'in dış mahallelerinde de çatışmalar yaşanmaya başladı.

Cihadçı gruplar, Halep'in dış mahallelerinden birinde bulunan ve Suriye Ordusu'na ait askeri amaçlar için de kullanılan Bilimsel Araştırma Merkezi'ni ele geçirdi. Merkezde varil bombaları ve topçu bataryaları gibi önemli askeri malzemelerin üretildiği ifade ediliyor.

HTŞ ve bağlantılı gruplar, Halep'e bağlı en büyük yerleşim birimlerinden Anadan beldesini de aldı.

Bu grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yerleri ve noktaların arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe, Mansura, Cemiyet, Er Rahhal, Şuun Elidara, Kemari, İkarde, Elberkum, Miznaz, Keferdeal Kefer Halep, Zeytan, Kantuman, Kanatır, Kalsa, Kiseybe, Salihiyye ve Anadan yer alıyor.

İdlib cephe hattında Esad karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen bölgeler arasında da Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur, Mardih, Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köyleri bulunuyor. Bu bölgeler, daha önce Suriye ordusunun kontrolündeydi.

RUSYA'DAN HAVA SALDIRISI

Bu arada bu sabaha karşı Rus savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde muhaliflerin karargâhına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Cihadçı silahlı örgütler, Telegram uygulaması üzerinden yaptıkları açıklamada, 46. Üs olarak bilinen bölgedeki en büyük Suriye hükümeti üssünü ele geçirdiklerini ve Suriye ordusuna ait tanklarla birlikte Şam hükümetine bağlı güçlerin bazı üyelerini esir aldıklarını duyurdu. Ayrıca Halep bölgesinin batısındaki kırsal alanda birkaç köyü de ele geçirdiklerini açıkladı.

SURİYE'DEN AÇIKLAMA YOK

Suriye hükümeti, konuyla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı. Yerel yetkililer, çatışmalar nedeniyle okulların ve pazarların kapatıldığını duyurdu.

İRAN’DAN TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, muhalif grupların hareketliliğine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Suriye'deki terörist grupların yeniden faaliyete geçmesini ve bölgede terörizmin yayılmasını engellemek için kararlı ve koordineli bir şekilde harekete geçilmesi’’ gerektiğini söyledi.

Bekayi, mevcut Astana Süreci garantör ülkeleri (İran, Türkiye ve Rusya) arasındaki anlaşmalar gereği, Halep ve İdlib kırsalının gerilimi azaltılma bölgeleri olarak kabul edildiğini belirterek, terörist grupların bu bölgelere saldırılarının, Astana Süreci anlaşmalarının açık bir ihlali olduğunu ve bu sürecin olumlu kazanımlarını ciddi bir tehlikeye atacağını ifade etti.

Bekayi konuşmasında, Halep’teki çatışmalarda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Keyumers Purhaşimi için de başsağlığı dileklerini iletti.