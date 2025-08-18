Suriye'nin resmi haber ajansı, Kürtçe yayınlara başlama kararı aldı

Cihatçı HTŞ'nin 8 Aralık'ta yönetimi ele geçirdiği Suriye'de devletin resmi haber ajansı SANA, Kürtçe yayınlar yapma kararı aldı.

SANA, "yayıncılık altyapısının modernizasyonu ve dijital dönüşüm stratejisi" kapsamında yeniden yapılanıyor.

SANA, 20 Ağustos'ta yeni yüzünün lansmanını Şam'daki Ulusal Görsel Sanatlar Merkezi'nde yapacak.

MUHABİRLİK BİRİMLERİ KURULDU

SANA Genel Müdürü Ziyad Mehamid, "Yeni bir dijital departman kurduk. Ayrıca hem yurt içinde hem de dışında görev yapacak muhabirlik birimleri oluşturduk" dedi.

Lansmanın ardından Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki ofislerin birden fazla dilde yayın yapmaya başlayacağını anlatan Mehamid, beş dilde yayın yapmayı planladıklarını belirtti.

Mehamid, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçenin yanı sıra Kürtçe yayınlara da başlayacaklarını dile getirdi.

Gelecek 5 yıl içinde SANA'nın bölgesel ve küresel ajanslarla rekabet edebilir hale gelmesini hedeflediklerini söyleyen Mehamid, "Kurulan çeviri masasında sadece çeviri yapılmayacak, her dilde özel haber içerikleri de üretilecek" ifadesini kullandı.