Suriye'nin Süveyda bölgesinde çatışmalar kent merkezinin batı girişinde yoğunlaştı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Bedevi Araplar ve aşiret güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar kent merkezinin batı girişinde yoğunlaştı.

Süveyda ilinde, HTŞ'ye bağlı Şam yönetiminin yerel gruplarla anlaşıp önceki akşam bölgeden çekilmesine karşın Dürzi lider Hikmet el-Hecri'nin anlaşmayı reddetmişti.

Bedevi Araplar dün akşam saatlerinde, Suriye'nin diğer bölgelerindeki Arap aşiretlerinden gelen yüzlerce savaşçının da katılımıyla Hecri grubundan bazı yerleşimleri geri alarak kent merkezinin batı girişine ulaştı.

Silahlı Dürzi gruplar kent çevresinden çekilerek savunmalarını Süveyda merkezinde oluşturdu.

Taraflar arasındaki çatışmalar kent merkezinin batı girişinde devam ediyor.

HTŞ'ye bağlı gruplar Süveyda'daki çatışmalara doğrudan müdahil olmazken, Süveyda'ya ulaşan yollar üzerinde denetim faaliyetlerinde bulunuyor.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen HTŞ güçlerinin Dürzi gruplara saldırmasıyla çatışma alevlendi ve İsrail devreye girdi.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.