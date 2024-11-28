Suriye ordusu ile Heyet Tahrir Şam arasındaki çatışmalar devam ediyor: MSB'den açıklama

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Suriye Devleti ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Çatışmalar ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, cihatçı gruplar, Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşdı ve 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele aldı.

Cihatçılar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve 1 helikopteri imha etti.

CİHATÇILAR, ASKERLERİ REHİN ALDI

Heyet Tahrir Şam'ın kontrolünü ele aldığı bölgelerde Suriye Devleti'ne ait ağır silah ve askeri araçlarının ele geçirdiği ileri sürüldü.

Cihatçıların, Suriye Devleti'nin onlarca askerini esir aldığı öne sürülürken, çatışmalarda çok sayıda askerin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı.

Anadolu Ajansı, cihatçı grupların, Suriye Devleti'nin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas ve Şabur köylerini ele geçirdiğini aktardı.

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken, bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu.