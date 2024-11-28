Suriye ordusu ile Heyet Tahrir Şam arasındaki çatışmalar devam ediyor: MSB'den açıklama
Suriye Devleti ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam arasındaki çatışmalar sürüyor. Cihatçı grupların, Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaştığı ve onlarca Suriye ordusu askerin esir alındığı öne sürüldü. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz" açıklamasını yaptı.
Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Suriye Devleti ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Çatışmalar ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, cihatçı gruplar, Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşdı ve 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele aldı.
Cihatçılar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve 1 helikopteri imha etti.
CİHATÇILAR, ASKERLERİ REHİN ALDI
Heyet Tahrir Şam'ın kontrolünü ele aldığı bölgelerde Suriye Devleti'ne ait ağır silah ve askeri araçlarının ele geçirdiği ileri sürüldü.
Cihatçıların, Suriye Devleti'nin onlarca askerini esir aldığı öne sürülürken, çatışmalarda çok sayıda askerin yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı.
Anadolu Ajansı, cihatçı grupların, Suriye Devleti'nin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas ve Şabur köylerini ele geçirdiğini aktardı.
Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken, bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu.
MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar ile ilgili sorular üzerine kaynaklar, "Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz" yanıtını verdi.