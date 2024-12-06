Suriye Ordusu, Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü YPG’ye devretti

Suriye'de HTŞ liderliğindeki cihatçı grupların Humus'a saldırı başlatmasıyla Devlet Başkanı Esad yönetimindeki Suriye Ordusu, bazı unsurları batıya kaydırmaya başladı.

Güçlerini başkent Şam'da yoğunlaştırmaya başlayan Esad yönetimi,Irak sınırındaki Deyrizor ilinin merkezinin kontrolünü YPG’ye devretti.

Suriye Ordusu'nun ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hattan çekilmesiyle bölgeye YPG yerleşti.

7 KÖY VE HAVAALANI DA YPG'YE BIRAKILDI

İran'ın Irak toprakları üzerinden Suriye'ye ve Suriye üzerinden de Lübnan'a uzanan stratejik ikmal koridorunu da güvenceye alan sahada Suriye Ordusu, 7 köyü de YPG'ye devretti.

Deyrizor'da 3 gün önce de YPG ile Suriye Ordusu arasında çatışmalar başlamış, YPG'ye ABD, Suriye'ye ise Rusya havadan destek sağlamıştı.

Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerinden çekilen Suriye Ordusu, ülkenin batısına gidiyor.

Deyrizor Askeri Havaalanından da çekilen Suriye Ordusu, burayı da YPG'ye bıraktı.

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede İran destekli milislerin de yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.