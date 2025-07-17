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Suriye ordusu Süveyda’dan çekilmeye başladı

Suriye hükümeti, yüzlerce kişinin öldüğü çatışmaların ardından Süveyda’da yeni bir ateşkes ilan etti. Savunma Bakanlığı, ordunun şehirdeki operasyonların tamamlanmasının ardından çekilmeye başladığını duyurdu.

Dünya
  • 17.07.2025 01:39
  • Giriş: 17.07.2025 01:39
  • Güncelleme: 17.07.2025 01:41
Kaynak: ANKA
Suriye ordusu Süveyda’dan çekilmeye başladı

Suriye ordusu, Dürzi savaşçılar ile yerel Bedevi kabileler arasında günlerdir süren şiddetli çatışmaların ardından Süveyda kentinden çekilmeye başladı.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "şehirdeki haydut grupların temizlenmesinin sona erdiği" ve kabul edilen ateşkes anlaşmasının uygulanması amacıyla askerlerin kentten ayrıldığı belirtildi. Ancak çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerde salı günü konuşlandırılan diğer hükümet güvenlik güçlerinin durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Savaş gözlemcileri, pazar gününden bu yana 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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