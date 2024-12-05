Suriye ordusunun çekildiği Hama neden önemli?

Suriye'deki savaşın başından bu yana ilk kez tümüyle Suriye ordusunun kontrolünden çıkan Hama, çatışmaların gidişatında Humus üzerinden Lazkiye ve Şam'ı etkileme potansiyeli nedeniyle stratejik konuma sahip.

Suriye'nin en büyük kentlerinin, nüfus yoğunluğunun, verimli arazilerin, denize ulaşımın ve başkent Şam'ın bulunduğu batı kesimlerinde yer alan Hama, bu hattın ortasında olması nedeniyle Suriye ordusu için hem kuzey-güney hem de ülkenin kalan kesimleriyle bağlantısını sağlayan merkezi bir konumda yer alıyor.

Halep'ten gelip Hama'dan geçen M5 karayolu, Humus ve ardından Şam’a ulaşarak ülkenin en büyük illerini birbirine bağlıyor.

ŞAM'IN İDLİB VE HALEP'LE BAĞLANTISI KOPTU

Hama'nın cihatçı grupların kontrolüne girmesiyle başkent Şam'ın İdlib ve Halep'le bağlantısı da koparken, başkentin aynı zamanda cihatçılarn ilerleme istikametinde yer alması Suriye hükümeti açısından daha büyük bir tehlike anlamına geliyor.

ASKERİ GÜCÜN AĞIRLIK NOKTASI

Savaş boyunca Hama'nın Suriye hükümeti açısından bir diğer önemi, merkezi konumu nedeniyle askeri gücünün ağırlık noktasını burada kurmuş olmasıydı.

Havalimanları, silah üretim tesisleri, silah depoları gibi önemli altyapılar Hama ile Humus arasında konuşlandırılmıştı.

Hama'nın bir diğer önemi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın memleketi olan ve ülkenin Akdeniz'e açılan kapısı durumundaki Lazkiye'ye açılan bir kapı olması.

Cihatçı grupların Hama'dan Humus'a ilerlemesi durumunda başkent Şam'ın bulunduğu bölgenin Akdeniz'le irtibatı kopabilir.