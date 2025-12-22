Suriye rejim güçleri ile SDG arasında çatışma: Fiili ateşkes sağlandı

Halep'te Suriye rejim güçleri ile SDG arasında çıkan çatışmada 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Halep Valisi Azzam Garip, çatışma bölgelerinde ikamet edenlerin evlerinde ve güvenli yerlerde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

Suriye’nin Halep kentinde rejim güçleri ile SDG arasında bu akşam saatlerinde çatışma yaşandı. Kentin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Kentte çatışmalar sürerken, Halep Valisi Azzam Garip yaptığı açıklamada, halkın çatışma bölgelerine yaklaşmaktan kaçınmasını istedi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Vali Azzam açıklamasında son zamanlarda Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde bulunan SDG güçlerinin sivilleri ve güvenlik güçlerini etkileyen ihlalleri bulunduğunu söyledi. Bugün haber vermeksizin ortak kontrol noktalarından geri çekilmelerine şaşırdıklarını belirten Vali Azam şunları söyledi:

“Değerli halkımıza, herhangi bir tehlikeyi önlemek için çatışma bölgelerine yaklaşmaktan kaçının. Bir sonraki duyuruya kadar şehir merkezine giden yolları kullanmaktan kaçının. Yakın yerlerde toplanmaktan kaçının ve İç Güvenlik Güçleriyle tam işbirliği yapın. Çatışma bölgelerinde ikamet edenler evlerinde ve güvenli yerlerde kalmalı ve kendilerini riske atmamalıdır. Bilgileri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan edinin. Acil durumlar, afetler, sağlık ve hizmetler ile sosyal işlerden sorumlu olanlar başta olmak üzere tüm ilgili müdürlükler, gerektiğinde hızlı müdahale ve anında yanıt sağlamak için yüksek alarma geçirildi. Güvenliğiniz bizim sorumluluğumuzdur. Devletin Halep'in güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyeceğini teyit ediyoruz.”

TÜRKİYE HEYETİ ŞAM'DAYKEN ŞİDDETLENDİ

Çatışmalar Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam’daki Halk Sarayı’nda görüşmesinin başladığı zamana denk geldi.

Merkezi Suriye yönetimi ile SDG arasında devam eden ve yıl sonunda süresinin dolacağı açıklanan 10 Mart Mutabakatı görüşmeleri sürerken Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın bugün Şam’a giderek Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve geçici hükümetin başkanı Colani (Ahmed Şara) ile görüşmeler yaptı.

Görüşmeler sürerken Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep'te Kürt nüfusun yoğun yaşadığı Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde dün başlayan ve bugün devam eden çatışmalar ağır silahların kullanılması ile şiddetlendi.

Bölge halkının güvenli alanlara göç etmeye başladığı öğrenilirken, rejim güçlerinin çatışma hatlarına tanklar sevk ettiği belirtildi.

GAZİANTEP-HALEP KARAYOLU YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Şeyhan ve Liramon meydanları ve çevresinde çatışmaların yoğunlaşması üzerine stratejik öneme sahip Gaziantep–Halep karayolu ulaşıma kapatıldı. Kentin özellikle kuzey mahallelerinde yoğunlaşan çatışmalarda, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Çatışmalar kentin bazı kesimlerinde sokak çatışmaları ile sürdüğü öğrenildi.

“ŞAM GRUPLARINI KONTROL EDEMİYOR”

SDG tarafından yapılan resmi açıklamada, çatışmaların Şam hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı grupların Halep’teki Şeyhan Meydanı’nda bulunan bir asayiş noktasına saldırmasıyla başladığı savunuldu.

Saldırıda iki asayiş üyesinin yaralandığı belirtilirken SDG, Şam hükümetine bağlı grupların Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini ağır silahlarla rastgele bombaladığını ileri sürdü.

Açıklamada, “Şam Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı grupların Halep'teki Şeyhan Kavşağındaki bir kontrol noktasına düzenlediği saldırıda Halep İç Güvenlik Kuvvetleri'nden iki üye yaralandı. Bu, şehrin güvenliğini ve sivillerin hayatını tehdit eden kontrolsüz bir tırmanışın açık bir devamını temsil ediyor ve Şam Hükümeti'nin kendi gruplarını kontrol edememe yetersizliğini ortaya koyuyor. Bu saldırılardan Şam Hükümeti'ni tamamen sorumlu tutuyoruz" denildi.

Açıklamada, Suriye hükümeti güçlerinin Halep'teki Kürt mahallelerine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırıları ve çatışmaların devam ettiği ifade edildi.

ŞAM’DAN ‘İHANET’ SUÇLAMASI

Suriye İçişleri Bakanlığı ve resmi haber ajansı SANA’ya açıklama yapan Şam yönetimi ise SDG güçlerinin ortak kontrol noktalarından aniden çekilerek Suriye askerlerine ateş açtığını ve yapılan anlaşmalara "ihanet" ettiğini savundu.

Açıklamada, SDG’nin açtığı ateş sonucu bir asker ve bir iç güvenlik görevlisinin yanı sıra sivil savunma çalışanları ve sivillerin de yaralandığı belirtildi.

ŞAM YÖNETİMİNDEN TEK TARAFLI ATEŞKES DUYURUSU

Suriye Savunma Bakanlığı, çatışmaların ardından 'SDG hedeflerinin etkisiz hale getirildiğini ve bölgede ateşkes ilan edildiğini' duyurdu.

SDG'DEN AÇIKLAMA

SDG, güçlerine 'Şam hükümetinin saldırılarına karşılık vermeyi bırakma emri verdiğini' açıkladı.

SDG yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden gerilimi azaltma çabalarına uygun olarak, güçlerimize Şam hükümetinin saldırılarına karşılık vermeyi bırakma emrini verdik” ifadesine yer verildi.

Karşılıklı açıklamalar sonrası cephelerde ve Halep'te çatışmalar büyük oranda kesildi. Halep Valisi Azzam Garib, bir açıklama yaparak, valilikteki tüm kamu ve özel okulların, üniversitelerin ve hükümet ofislerinin salı günü geçici olarak kapalı olacağını duyurdu.