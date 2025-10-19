Suriye: Rusya ile bütün anlaşmalar askıda

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'nin resmi televizyonu El İhbariyye'ye açıklamalarda bulundu.

Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani'nin (Ahmet eş-Şara) Rusya ziyareti hakkında konuşan Şeybani, Beşar Esad'in akıbeti, tazminatlar, Rus askeri varlığı ile askeri ve ekonomik anlaşmalar dahil tüm başlıkların masada müzakere edildiğini söyledi.

Şeybani, Rusya ile ilişkilerin açılım sürecinin aşamalı ilerlediğini kaydederek, "Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaların tamamı askıda ve henüz yeni anlaşmalara ulaşmış değiliz. Rus tarafının üzerinde mutabık kaldığı nokta, eski anlaşmaların yeniden değerlendirilmesidir" ifadelerini kullandı.

Rus askeri varlığının konumunun da müzakere başlıklarından biri olduğunu belirten Şeybani, "Bu üslerin görev tanımı ve bulundukları yerlerin statüsü üzerine konuşuyoruz" dedi.