Suriye Sağlık Bakanlığı: İsrail’in Şam’a yönelik hava saldırılarında bir kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Savunma Bakanlığı’na yönelik son saldırısında bir kişinin öldüğünü duyururken, yaralıların sayısını da 18 olarak güncelledi.

İsrail, Süveyda’da pazar günü başlayan çatışmaların ardından Şam’a bağlı güçlerin Suriye’nin güneyindeki Süveyda’ya girmesine tepki göstermiş, hükümet güçlerinin İsrail sınırında konuşlanmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti.