Suriye Savunma Bakanlığı'ndan SDG açıklaması: "Ordu mevzilerini hedef aldı; ateşkes anlaşmasını ihlal etti"

Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti.

Cihatçı HTŞ'nin yönetimi ele geçirdiği Suriye'nin Savunma Bakanlığı'na Medya ve İletişim Müdürlüğü, konuya ilişkişn açıklama yaptı.

Açıklamada, SDG'nin, bugün Halep'in doğusunda Suriye askerlerine ait mevzileri hedef aldığı öne sürüldü.

Söz konusu saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının yeni ilan edilen ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği ifade edildi.

Halep'te, Suriye güvenlik güçleri ile SDG arasında bir süredir devame den şiddetli çatışmaların ardından Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde ateşkes anlaşmasına varılmıştı.