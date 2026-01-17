Suriye: SDG çekildi, Şam yönetimi Deyr Hafir'e girmeye başladı

Suriye'de Esad döneminin sona ermesinin ardından Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) güçlerince oluşturulan geçici Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki gerilim sürerken bölgede yeni kararlar açıklandı.

Köktendinci HTŞ güçlerince oluşturulan Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı operasyonun ardından SDG’nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte Şam yönetimi güçleri kente girmeye başladığını duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyüne giriş yapmak amacıyla birlikler sevk edildi.

Yollarda yer alan toprak bariylerin kaldırılmasının ardından birlikler Deyr Hafir’de kontrolü sağlamak amacıyla kentin batısından bölgeye giriş yaptı.

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, birliklerin ilk gruplarının, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurdu.

SDG komutanlarından Mazlum Abdi, SDG'nin sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısında SDG kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, Deyr Hafir’de hedef alınacak noktaların haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Geçici yönetimin Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Öte yandan geçici Şam yönetiminin atanmış cumhurbaşkanı Colani (Ahmed Şara) Kürtlere bazı haklar tanıyan yeni bir kararname yayımladı.

16 Ocak akşamı yayımlanan kararnamede, Kürtlerin Suriye'nin "temel ve asli bir parçası" olduğu ifade ediliyor.

Kürtçeyi "ulusal dil" olarak tanıyarak kararnamede Newroz resmi tatil ilan edilirken Suriye'de bulunan tüm Kürtlere vatandaşlık hakkı veriliyor.

Kararname ile ülkedeki Kürtlerin hakları ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 1946'dan bu yana ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde tanınmış oldu. Colani, kararnameyi duyurduğu televizyon yayınında Kürtleri "bu ulusu inşa etmeye aktif olarak katılmaya" davet ederek haklarını koruma sözü verdi.

Kararname ile eş zamanlı şekilde SDG lideri Mazlum Abdi de X'te yaptığı açıklamada "dost ülkeler ve arabulucuların çağrısıyla, tüm güçlerimizi sabah 07.00'den itibaren Halep'in doğusuna, "Fırat'ın doğusuna konuşlandırmak üzere çekme kararı aldık" ifadelerini kullandı.