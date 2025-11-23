Suriye: SDG ile çözümün önünde duran tüm engelleri kaldırdık

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İngiltere'nin başkenti Londra'da, El Mecelle dergisine açıklamalarda bulundu.

Şeybani, "SDG'ye verilebilecek her şeyi verdik; saygı, haklar, temsil, güvenlik teminatları" dedi.

Örgütten teslim olmasını değil, devlet çatısı altında ortaklığı kabul etmesini istediklerini anlatan Şeybani, "ABD'ye de, SDG'yi yüzüstü bırakmadan hukuki statüye oturtacak bir model sunduk" ifadelerini kullandı.

Şeybani, ABD'nin YPG ile anlaşmanın uygulanması konusunda garantörlük sözü verdiğini söyleyerek, "SDG ile çözümün önünde duran tüm engelleri kaldırdık, yeter ki birlikte yürüyelim" dedi.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Şeybani, Rusya ile dengeli bir ilişki gözettiklerini belirterek, "Hımeymim (askeri üssü) anlaşmasını inceledim. Tek taraflı bir anlaşma. Biz ilişkiyi Suriye'nin menfaati doğrultusunda yeniden düzenleyeceğiz. Menfaat varsa devam ederiz. Yoksa etmeyiz. Dekor olarak bırakmayacağım" dedi.