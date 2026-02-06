Suriye: Suveyda'da yeniden çatışmalar yaşandı
Suveyda’da ordu ile Hikmet el-Hecri’ye bağlı silahlı gruplar arasında yine çatışma yaşandı. SANA'da yer alan haberde, silahlı grupların el-Mezraa beldesini havan toplarıyla hedef aldığı belirtildi.
Suriye'de ordu güçlerinin, Dürzilerin bir kısmının lideri Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı grupların Suveyda bölgesinde havan toplarıyla düzenledikleri saldırılara karşılık verdiği bildirildi.
Ülkenin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Suveyde bölgesindeki silahlı grupların el-Mezraa beldesini havan toplarıyla hedef aldığı belirtildi.
Söz konusu saldırılarda sivillere ait bazı evlerin isabet aldığı aktarılan haberde, "İç Güvenlik Güçleri de ateş açılan yerlere yönelik karşı saldırılar başlattı" ifadeleri kullanıldı.
Suveyda bölgesinde, zaman zaman Suriye güçleri ile İsrail destekli Hecri'ye bağlı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.
Temmuz 2025'te yine Suriye güçleri ile Hecri'ye bağlı gruplar arasında bölgede şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.