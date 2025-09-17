Suriye, Ürdün ve ABD, "Süveyda" konusunda anlaştı

Suriye, Ürdün ve ABD, dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda'da ortak yol haritasını belirledi.

Suriye hükümetinin geçici Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda dün (16 Eylül) bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyuruldu.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI⁠

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.