Suriye ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Paris'te görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Asad Hasan el-Şibani, Salı günü Paris'te İsrail heyetiyle bir araya geldi.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, görüşmelerde bölgesel istikrar, özellikle güney Suriye’deki çatışmaların azaltılması ve Suriye’nin iç işlerine dış müdahalelerin engellenmesi gibi başlıklar masaya yatırıldı. ABD’nin arabuluculuk yaptığı diplomatik temaslar, taraflar arasındaki tansiyonun düşürülmesi açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.