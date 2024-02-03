Suriye ve Lübnan'da hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin doğusundaki işgal karşıtı hedefler vuruldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Öte yandan aynı dakikalarda İsrail de Lübnan'ı hedef aldı.

Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Elbukemal ile Meyadin ilçelerinde ABD uçakları, Suriye ordusu saflarında yer alan işgal karşıtı gruplara ait 11 hedefi vurdu. Elbukemal ile Meyadin ilçelerinde yer alan Ayyaş Depoları, Kuriyye, Herri, Hayadariyye, Bişri, Mezar Ali Çiftlikleri, Rahbe Kalesi ve Sanayi bölgesinde bulunan Şii milislere ait 11 hedef, hava araçlarıyla vuruldu.

Mezar Ali Çiftliği'ne düzenlenen hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

Saldırıların ardından ABD'den açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ürdün'deki üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İSRAİL DE LÜBNAN'I VURDU

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesinde Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları Blida'da Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e ait ve sınır üzerinde yer alan Avivim ve Yiron yerleşim birimlerine yönelik bazı saldırıların düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının Hizbullah'ın Blida beldesinde yer alan hedefleri vurduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, silah depolamada kullanılan bir kamyonun da Kefr Şuba beldesinde hedef alındığı aktarıldı.

DEYRİZOR ÇEVRESİNDEKİ GERİLİM

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Şii gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.