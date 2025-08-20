Suriye'ye pasaportla geçiş işlemleri başladı
İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşlarının pasaport ile Suriye'ye girip çıkabileceğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada söz konusu giriş-çıkış işlemlerinde Barış Pınarı Hareket Bölgesi'nin kullanılmayacağı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."
