Suriye yeni para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir ekonomik ve parasal dönemin başlangıcını yansıtan yeni Suriye para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin kararnamenin yayımlandığını duyurdu.

Hasriya, söz konusu kararnamenin, Suriye Merkez Bankası’na banknot değişim sürecini yönetme konusunda tam yetki verdiğini, bu kapsamda değişim sürelerinin, merkezlerinin ve uygulama mekanizmalarının Merkez Bankası tarafından belirleneceğini kaydederek, banknot değişim sürecinin 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacağını aktardı.

Yeni Suriye banknotlarının değiştirilmesine ilişkin sürecin düzenli, kademeli ve sorunsuz şekilde yürütüleceğini vurgulayan Hasriya, uygulamanın tüm ayrıntılarının 28 Aralık’ta düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Hasriya, “Yeni Suriye para birimi, kurtuluştan sonra mali egemenliğimizin bir sembolüdür ve herkesin iş birliği ile Suriye Merkez Bankası'nın yönetimi ve denetimi altında inşa edilen yeni bir aşamayı işaret etmektedir” ifadelerini kullandı.