Suriye’de 2 gazeteci SİHA saldırısıyla öldürüldü

Politika Servisi

Suriye’de yaşanan gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısı sonucu katledildi. Gazetecilerin öldürülmesi sonrasında Van’da yapılmak istenen basın açıklamasında ise 10 gazeteci gözaltına alındı.

Yapılan müdahaleyle Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Ruken Polat, Özlem Yacan, Mazlum Engindeniz ve Sema Yüce Polat, Ajansa Welat muhabirleri Bazid Evran ve Fırat Tunç, JINNEWS muhabiri Memihan Zeydan ile gazeteciler Zelal Tunç, Oktay Candemir ve Nimet Ölmez ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, gazetecilere yönelik saldırı nedeniyle planlanan basın açıklamasına polis tarafından müdahale edildiği ifade edildi.

DİSK Basın İş’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltılara tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda “Çatışma bölgelerindeki gazetecilerin güvenliğinin sağlanmasını ve Van’daki arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Basın Konseyi’nden yapılan açıklamada da konunun takipçisi olunacağı bildirildi. Açıklamada, “İki gazetecinin ölüm nedenlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve kamuoyunun ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir. Basın Konseyi olarak konunun takipçisi olduğumuzu duyurmak isteriz” denildi.