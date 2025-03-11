Suriye’de bir insanlık suçu işleniyor

Haber Merkezi

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal ile beraberindeki 22 CHP milletvekili, Suriye’nin Hama, Humus, Lazkiye ve Tartus bölgelerinde Alevilere yönelik saldırılar ve insan hakları ihlallerinin araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırma önergesi sundu. Önergede, konunun kapsamlı şekilde incelenmesi ve mağdurların korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası adımların belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Suriye’de yaşanan Alevi katliamına karşı eylemler de devam ediyor. İstanbul Emek, Demokrasi ve Barış Güçleri’nin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya gelerek HTŞ güçlerinin gerçekleştirdiği katliamları protesto etti. Hatay’ın Samandağ ilçesinde de halk katliamları protesto etmek için sokaklara çıktı. Polisin engellemelerine rağmen geri adım atmayan yurttaşlar Suriye’de yaşananlara tepki gösterdi. CHP heyeti de Yayladağı sınır bölgesinde inceleme ve açıklamalarda bulundu.

İzmir Barosu adına yapılan yazılı açıklamada da Suriye’deki sivillere yönelik insanlık dışı saldırıların yaşam hakkının açık bir ihlali olduğu belirtilerek, "Bu katliamlar, uluslararası hukuka ve insanlığa aykırıdır. Suriye’de iktidarı ele geçiren cihatçı zihniyet, Alevi katliamı yaparak insanlığa karşı suç işlemektedir" denildi. Türkiye Psikiyatri Derneği açıklamasında ise "Katliamı görüyoruz, sorumluluğumuzun ve tüm insanlığın sorumluluğunun farkındayız. Uluslararası kamuoyunu, kurumları, devletleri, barış ve çatışmaların son bulması için göreve, İnsan Hakları Örgütlerini ve tüm sivil toplumu seslerini yükseltmeye, katliamların durdurulması için mücadele etmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı. Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye konusunda kimse bize vicdan dersi veremez" dedi.