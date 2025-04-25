Suriye’de federal sistem girişimi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Emperyalist destekle cihatçıların başa getirildiği Suriye’de Kürtler, federal yapı talebi içeren ortak vizyonlarını açıklamaya hazırlanırken bölge aktörlerinden diplomatik temaslar tüm hızıyla sürüyor.

Suriye’de askeri varlığını azaltan ABD ile birlikte başat emperyal aktör Fransa’nın Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Irak ziyareti kapsamında Erbil’de Kürt yetkililerle bir araya geldi. Barrot, son dönemde sıkça dile getirilen Irak’taki Kürt yönetiminin “bölge için örnek oluşturduğunu” söylemini yineledi.

ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ

Barrot, çarşamba günü Erbil’de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile görüştü. Görüşmeye SDG’nin siyasi kanadından Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed de katıldı. Görüşmede “Suriye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde istikrarın sağlanması, diyalogun güçlendirilmesi ve Suriye’deki siyasi geçiş sürecinde Fransa’nın rolü” ele alındı.

Barrot, günün erken saatlerinde de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) önde gelen siyasi partisi Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüştü.

Mesud Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede “Suriye Kürtleri arasındaki birlik çabaları, Türkiye’deki barış süreci ve Kürdistan Bölgesi’nde yeni hükümet kurulması” konuları masaya yatırıldı.

‘IKBY ÖRNEK OLUYOR’

Barrot, Neçirvan Barzani ile görüşmesinden sonra yapılan ortak basın toplantısında ise “IKBY’deki demokratik kurumların bölge için bir örnek oluşturduğunu” belirtti. Fransız Bakan, Başkan Barzani ile “SDG lideri Abdi ve Suriye’deki tüm Kürt güçlerin bir araya gelmesi ve ülkedeki geçiş sürecini olumlu etkilemek için Başkan Barzani ile yakın koordinasyon içinde olduklarını” kaydetti.

Barrot, ayrıca diplomatik temaslar kapsamında Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafıl Talabani ile de bir araya geldi.

FEDERALİZM TALEBİ

Kuzeydoğu Suriye’de (Rojava) yıllardır görüşmelerden sonuç alamayan KDP destekli Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile Kürt Ulusal Birliği Partileri’ne (PYNK) liderlik eden ve bölgeyi yöneten Suriye Demokratik Birlik Partisi (PYD), ABD ve Fransa’nın araya girmesiyle 16 Mart’ta “ortak bir Kürt vizyonu için anlaştıklarını” duyurmuştu.

14 yıllık iç savaş döneminde Rojava’da fiili bir özerk yönetim kuran Kürt gruplar, geçen ay Suriye’de cihatçı yeni yönetimin lideri Muhammed el Colani (Ahmed Şara) ile mutabakat imzalamış ve özerk yönetime bağlı yapıların ve silahlı güçlerin merkezî yönetime katılmasında uzlaşılmıştı. Ancak Kürt gruplar uzlaşma sonrasında Suriye’deki yönetimin, verilen sözlere rağmen Suriye’nin çoğulcu yapısını göz ardı ettiği eleştirilerini dile getirmişti.

KONFERANS 26 NİSAN’DA

Birleşme kararı alan iki Kürt birliği, Şam’daki yeni yönetimle müzakereler için ortak bir yol haritası hazırlanması, Kürtler arası dayanışmanın arttırılması ve merkezi yönetimle müzakerelere başlamak için ortak bir heyet oluşturulması için çalışma başlatmıştı.

Reuters’a konuşan Suriyeli Kürt kaynaklar, uzlaşmanın Suriye’de “bölgesel özerklik ve askerî yapılara izin verecek bir federal sistem talebini” içerdiğini belirtmişti. “SDG lideri Abdi ise Kürt partileri aralarında birlik oluşturmayı ve Şam ile müzakerelere ilişkin iç anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan “Rojava Kürt Birliği ve Tutumu” konferansının 26 Nisan cumartesi günü düzenleneceğini duyurmuştu.

Türkiye ve Şam’da yönetimi elinde bulunduran Colani, Suriye’de federal bir yapıya karşı çıkıyor. İsrail ise Kürtlerin federal bir yönetime kavuşmasını destekliyor.