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Suriye’de ilk kez Merkez Bankası’na kadın başkan atandı

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümet, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Maysaa Sabrine’yi Merkez Bankası’na başkan olarak atadı. Sabrine, bu göreve atanan ilk kadın oldu.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 22:48
  • Giriş: 30.12.2024 22:48
  • Güncelleme: 30.12.2024 22:48
Kaynak: İHA
Suriye’de ilk kez Merkez Bankası’na kadın başkan atandı


Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümet, devlet kurumlarını yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalarına devam ediyor. Geçici hükümet, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Maysaa Sabrine’yi Merkez Bankası’na başkan olarak atadı. Sabrine, bu göreve atanan ilk kadın oldu. Sabrine, Esad tarafından atanan Muhammed İssam Hazime’nin yerini aldı.

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