Suriye’de ilk kez Merkez Bankası’na kadın başkan atandı



Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümet, devlet kurumlarını yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalarına devam ediyor. Geçici hükümet, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Maysaa Sabrine’yi Merkez Bankası’na başkan olarak atadı. Sabrine, bu göreve atanan ilk kadın oldu. Sabrine, Esad tarafından atanan Muhammed İssam Hazime’nin yerini aldı.