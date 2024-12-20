‘Suriye’de kârlı çıkan İsrail oldu’

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Batı ile Rusya arasında tansiyon son aylarda giderek yükselirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılsonu değerlendirmesinde konuştu. “Suriye’de yenilmedik” diyen Putin, yeni balistik füze sistemleri Oreshnik ile Batı’ya meydan okudu.

Rus lider Putin, Ukrayna’dan Ortadoğu’da yaşananlara kadar birçok konuda, Batılı gazeteciler dahil medyadan ve halktan gelen soruları ‘Vladimir Putin’le Yılın Özeti’ programında yanıtladı. Putin’e 2 milyondan fazla soru yöneltildi.

Putin konuşmasının başında Rus ekonomisini “tüm dış tehditlere rağmen istikrarlı” olarak değerlendirdi ancak yüksek enflasyondan duyduğu endişeyi dile getirdi. Putin, ekonominin bu yıl yüzde 3,9 büyüdüğünü söyledi.

‘HEDEFLERE ULAŞTIK’

Cihatçı Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) Beşar Esad’ı devirerek yönetimi ele geçirdiği Suriye’deki gelişmelere ilişkin “yaşananların Rusya’nın yenilgisi anlamına gelmediğini” söyledi.

Suriye’deki asıl görevlerinin orada bir terör yuvası kurulmasını engellemek olduğunu ve bu hedefe ulaşıldığını ifade eden Putin “Moskova, hızla barışın tesis edilmesini ümit ediyor. Suriye’deki askeri üslerimizi korumayı düşünüyoruz ancak bu henüz belli değil” dedi. Putin, Suriye’deki yeni yönetimle iletişim kurduklarını söyledi. Putin, Rusya’ya sığınan Beşar Esad ile henüz görüşmediğini ancak bunu planladığını kaydetti.

Suriye’de kara kuvvetleri olmadığını söyleyen Putin, Esad’ın devrilmesinin ardından Lazkiye’deki Hmeymim Üssü’nden 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran’a götürdüklerini söyledi.

Putin, “Halep’e 350 muhalif savaşçı girdi, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı savaşçı savaşmadan geri çekildi. Benzer durum tüm Suriye’de yaşandı” dedi.

BATI BARIŞI ENGELLEDİ

Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmesinde ise Putin, İstanbul’da varılan anlaşma temelinde ve sahadaki durum dikkate alınarak Kiev ile müzakerelere hazır olduklarını belirtti. Ukrayna’daki mevcut yönetiminin görev süresinin mayıs ayında dolduğunu ve şu anda gayrimeşru bir yönetim bulunduğunu anımsatan Rus lider, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin sandığa gidip yeniden seçilmesi halinde kendisiyle müzakere yapacaklarını da vurguladı.

Rus lider, 2022’nin sonunda Kiev ile anlaşmaya zaten varıldığını, ancak “ilginç saç modelli adam” olarak nitelendirdiği eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Ukrayna’ya barış yapmasını yasakladığını hatırlattı. Putin, ABD’de başkan seçilen Donald Trump ile “her an” görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.

Ukrayna’da uzun vadeli ateşkes yapılması halinde bunun Kiev’e askeri personelini eğitme ve güçlendirme imkânı sunacağını belirten Putin, “Bizim ateşkese değil, uzun vadeli, sağlam, Rusya ve vatandaşları için garantiler temin edilen bir barışa ihtiyacımız var” diye konuştu.

Putin, Rus ordusunun nükleer savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral Igor Kirillov’a yönelik suikasta ilk kez değinerek, "Bu, birçok insanın hayatını tehlikeye atacak şekilde işlenmiş bir cinayettir. Kiev rejimi bu tür suçları defalarca işledi. Batı’dan bu tür saldırılar hakkında bir kez bile kınama gelmedi" dedi. Putin suikastı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

ÇİN İLE İLİŞKİLER

Putin, Rusya ve Çin’in ilişkilerinin "görülmemiş seviyeye" ulaştığını dile getirdi. Rus lider, iki ülkenin uluslararası arenada eylemler koordine ettiğini ve bunu yapmaya devam edeceklerini söyledi.

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İSRAİL’İN İŞGALİ SORUNLARI BÜYÜTECEK

Esad’ın devrilmesinden en kazançlı çıkanın İsrail olduğuna dikkat çeken Putin, İsrail’in günün birinde Suriye topraklarından çıkacağını umuyoruz, ancak şu anda oraya ek birlikler gönderiyorlar. Ayrılmaları şöyle dursun, orada daha da güçlenecekler ve bu da uzun vadeli bir problem olacak” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Putin, “Türkiye’nin sınırdaki Kürt oluşumları uzaklaştırmak için operasyon düzenleyebileceği” mesajını verdi. Putin, “Kürt sorununun Suriye topraklarını kontrol eden yetkililerle Türkiye’nin güvenliği de gözetilerek çözülmesi” çağrısında bulundu.

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FÜZEYLE MEYDAN OKUDU

Tüm NATO ülkelerinin fiili olarak Rusya’ya karşı savaştığını ifade eden Rus lider, kullanılan yeni orta menzilli balistik “Oreşnik” füzesinden de bahsetti. Putin, “Oreşnik füze sistemi modern bir silahtır. Oreşnik’in düşürülme şansı yok. ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir düello yapalım” şeklinde konuştu. Batı’nın, Kiev’deki herhangi bir hedefi belirleyebileceğini ve hava savunma sistemlerini konuşlandırabileceğini ifade eden Putin, Rusya’nın bu hedefi Oreşnik füzesiyle vurabileceğini ve hedefin vurulması için yapılacak bütün engellemelere de izin verileceğini söyledi.