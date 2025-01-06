Suriye’de koşulların düzelmesi beklenecek

Haber Merkezi

Eskişehir’de Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahalleleri ziyaret eden CHP’li Utku Çakırözer Suriyelilerin dönüş konusundaki düşüncelerini dinledi.

10 yıldan fazla süredir Erenköy, Emek ve Yeşiltepe mahallelerinde yaşayan Suriyeliler, gitmek için acele etmeyeceklerini, Suriye’deki koşulların düzelmesini bekleyeceklerini belirterek "Esad gidince memleketimiz düzeldi diye sevindik. Gitmek istiyoruz. Ama orada ev yok, okul yok, hastane yok. Nasıl gideceğiz? Önce devlet kurulsun, kanunlar yapılsın. Biz de yazın çalışıp paramızı biriktirip gitmeyi düşünüyoruz. Ama önce orada devlet kurulması lazım" dedi.

Yaklaşık 13 yıldır Eskişehir’de olduklarını belirten Suriyeli Muhammet, "5 çocuğum var. İş olursa çalışıyorum. İnşaat ve tarlalara gidiyorum. Daha önce Emek Mahallesi’nde oturduk. Şimdi uzun zamandır Erenköy’deyiz. Esad gidince memleketimiz düzeldi diye sevindik. Suriye’de bazı evler patlamış, bazıları yıkık dökük duruyor. Şimdi orada ev yok gidemeyiz. Yazın çalışıp para biriktireceğiz. Çocuklarımıza, kendimize eşya alacağız. Gidebilirsek öyle gideceğiz" diye konuştu.