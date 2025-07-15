Suriye’de kuzey kriz güney çatışma içinde

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Suriye’de azınlıkları kontrol altında tutmaya çalışan HTŞ yönetimi ile İsrail’in desteklediği Dürziler arasında çatışmalar yayılırken ülke mezhep çatışmasına sürükleniyor.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ve Dera illerinde yoğun yaşayan Dürzilere bağlı silahlı gruplar ile Sünni Bedevi aşiretleri arasında yaşanan çatışmalar şiddetlenirken Haseke ilinde de çatışmalar patlak verdi.

Arap Bedevi aşiretleri ile Dürzi silahlı grupları arasında yol kesme ve insan kaçırma olayları nedeniyle başlayan çatışmalar kontrolden çıktı. Çatışmalar Süveyda eyaletinin yanı sıra Dera bölgesine de sıçradı.

Çatışmalara hükümete bağlı kuvvetler de dâhil olurken en az 64 kişi yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi de yaralandı.

ŞAM ORDUYU GÖNDERDİ

HTŞ yönetiminden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İçişleri ve Savunma Bakanlarının konuyla ilgilendiğini, bölgeye polis güçlerinin gönderildiğini belirtti. Şam yönetimi bölgeye tank ve ağır silahlar sevk ederken çatışmalar şiddetlendi.

HTŞ’nin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, merkezi ordu güçlerinin bölgede ilerlediğini belirterek krizin “ayrılıkçıların devletten kopma ısrarından kaynaklandığını” iddia etti.

Öte yandan İsrail ordusu, Dürziler ile Bedevi Arapların çatışmalarına sahne olan Süveyda ili yakınında “çok sayıda tankın” hedef alındığını açıkladı.

BENZER GÖRÜNTÜLER

Şam’a bağlı güçlerin katılmasıyla şiddetlenen çatışmalar krizi derinleştirirken bölgeden daha önce Lazkiye ve Tartus’ta yüzlerce Alevinin katledildiği olaylara benzer görüntüler geldi. Sosyal medyadaki görüntülerde aralarında sivillerin de bulunduğu kişilere işkence ve kötü muamele yapıldığını gösteren görüntüler servis edildi. Bazı görüntülerde çatışmalarda yaşamını yitirenlerin üstü açık kamyonetlerle taşınması dikkat çekti.

Yayılan çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı artarken İsrail savaş uçaklarının bölgede üzerinde uçmaya başladığı belirtildi. Bölgeye giren Suriye ordusunu Bedevi aşiretlere destek vermekle suçlayan Dürzi lider Hikmet el Hicri, “acil uluslararası koruma” çağrısı yaptı. Dürzi lider, “HTŞ güçlerini bölgeye sokmayacaklarını” söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise “Süveyda halkının günlük yaşamına yönelik sistematik baskı ve saldırıların endişe verici olduğunu” kaydederek bölgede derhal ateşkes çağrısı yaptı.

Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Dürzi gruplarla yeni yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Son olarak nisan ve mayıs aylarındaki çatışmalar yaşanmış, onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Suriye’nin güneyindeki Golan Tepeleri’nde işgalini sürdüren İsrail, daha önce Dürzilere karşı herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyeceklerini söylemişti.

İSRAİL’LE ‘NORMALLEŞME’

Çatışmalar, İsrail’le normalleşmeyi öngören Abraham Anlaşmaları’na Şam’daki mevcut yönetimin katılımının gündemde olduğu bir sırada geldi. Suriyeli bir yetkili ise geçici yönetimin lideri Muhammed Colani’nin (Ahmed Şara) Azerbaycan ziyareti sırasında Şam ile Tel Aviv arasında doğrudan görüşme olduğunu doğruladı.

AFP’ye konuşan kaynak, Colani’nin katılmadığı görüşmede Suriye’deki yeni İsrail varlığının ele alındığını söyledi. Şam yönetimi daha önce Tel Aviv ile dolaylı görüşmeler yapıldığını açıklarken ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, geçen hafta Lübnan ziyaretinde “Suriye ile İsrail arasında diyaloğun başladığını” söylemişti.

KÜRTLERDEN ABD’YE TEPKİ

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt yönetimi ise elde ettikleri fiili özerkliği korumalarını sağlayacak “ademi merkeziyetçi bir Suriye” talebini yineledi. Şam ile başarısız olan görüşmeler sonucu Rojava yönetiminden yapılan açıklamada “çoğulcu demokratik bir sistem, sosyal adalet, cinsiyet eşitliği ve toplumdaki tüm bileşenlerin haklarını güvence altına alan bir Anayasa” çağrısında bulundu. Kürt yönetiminin fiilen ordusu konumunda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi ile Şam’daki yönetimin lideri Colani, geçen hafta Şam’da bir araya gelmişti. ABD’nin Ortadoğu’daki “sömürge valisi” olarak hareket eden Barrack’ın da katıldığı toplantıda, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda uzlaşma sağlanmamıştı.

Görüşme sonrası Rojava’ya federasyon kapısını kapatan Barrack, SDG’nin adım atma konusunda yavaş davrandığını belirterek “tek yolun Şam ile birleşmek” olduğuna işaret etmişti. Rojava Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed ise Sosyal medya hesabından Barrack’a yanıt vererek “Bazı resmi açıklamalarda nefret söylemlerinin ve ihanet suçlamalarının artmasından endişe duyuyoruz” dedi.

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COLANİ’DEN BAKÜ İLE GAZ BAE İLE LİMAN ANLAŞMASI

Suriye’de iç karışıklıklar sürerken Şam’daki HTŞ yönetimi, ülkeyi yabancı sermayenin yağmasına açma adımlarına devam ediyor. HTŞ lideri Colani, önceki gün Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye ve Azerbaycan, Türkiye üzerinden Suriye’ye doğal gaz tedariki ve petrol arama konusunda mutabakat zaptı imzaladı. Azerbaycan devlet medyasına göre Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye’ye ihraç edilmesini öngören projenin yakında uygulanmaya başlanacağı ifade edildi.

TARTUS ARAP SERMAYESİNE DEVREDİLDİ

Şam yönetimi ayrıca, daha önce Rusya’nın kontrolündeki Tartus Limanı’nı Körfez sermayesine devretti. Suriye’nin Tartus Limanı için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli liman işletmecisi Dubai Ports World (DPW) ile Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu arasında 800 milyon dolarlık anlaşma imzalandı. HTŞ yönetimi Tartus Limanı’nı 5 yıldır işleten Rus şirketle anlaşmayı bu yılın başlarında iptal etmişti.