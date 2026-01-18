Suriye’de sınırlar ‘şimdilik’ çizildi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Suriye’de çatışmaların ardından SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki son toprak parçasından çekilmesiyle ülkedeki sınırlar netleşti. Çatışmaların sürdüğü bölgede taraflar birbirlerini anlaşmayı ihmal etmekle suçlarken Deyrizor ve Rakka sınırına dayanan HTŞ’ye bağlı ordu, yeni operasyon sinyali verdi.

SDG Komutanı Mazlum Abdi, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD destekli SDG'nin cumartesi sabahı 07.00’den itibaren “dost ülkelerin ve arabulucuların çağrıları” çerçevesinde “Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanmak üzere” çekileceğini açıkladı.

SDG ÇEKİLİYOR

Abdi, X hesabından yaptığı açıklamada kararın “entegrasyon sürecini tamamlama konusunda iyi niyet göstergesi olarak ve 10 Mart anlaşmasının maddelerini uygulamaya olan bağlılığık gereği” alındığını söyledi. Geçen haftaki çatışmaların ardından HTŞ, bölgedeki SDG güçlerini meşru hedef ilan etmişti. Suriye ordusu, Kürt nüfusun yoğun olduğu iki mahalleyi aldıktan sonra pazar günü Halep’te kontrolü sağlamıştı.

RAKKA SINIRINA DAYANDI

Şam’daki HTŞ yönetimine bağlı Suriye ordusu, Kürt güçlerin çekilmeye başladığı Halep kentinin doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene’de kontrolü tamamen sağladığını açıkladı.

Deyr Hafir'i kontrol altına alan Şam güçleri, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaparak, operasyonu genişletme sinyali verdi.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre Suriye Ordusu Harekât Komutanlığı, “PKK milislerinin anlaşmanın uygulanması sırasında ordu birliklerini hedef almasının ardından Fırat’ın batısındaki bölgenin askeri kapalı bölge ilan edildiğini” duyurdu.

Açıklamada “PKK milislerinin Fırat’ın batısındaki birçok köy ve kasabada konuşlandığı, anlaşmanın uygulanmasını engellediği ve ordu birliklerini hedef aldığı” belirtildi. Ordunun ise “bölgede kontrolü genişletmeye devam edeceği ve birliklerine yönelik her saldırıya karşılık vereceği” vurgulandı.

Harekat Komutanlığı, ordunun Rakka vilayetine girdiğini, vilayetin batısındaki Dibsi Afanan kasabasını kontrol altına aldığını ve Tabka yönünde ilerlediğini kaydetti.

Suriye ordusu, daha önce yaptığı açıklamada SDG güçlerinin anlaşmayı ihlal ederek Meskene kenti yakınlarında ordu devriyesini hedef aldığını, saldırıda iki askerin öldüğünü ve bazı askerlerin yaralandığını bildirmişti.

SDG’DEN MÜDAHALE ÇAĞRISI

SDG ise Şam yönetimine bağlı güçlerin uluslararası mutabakata aykırı hareket ederek Rakka'nın batısındaki noktalarına ağır silahlar ve tanklarla saldırı düzenlediğini belirtti. Açıklamada saldırıda bazı SDG savaşçılarının hayatını kaybettiğini bildirilirken Şam yönetiminin çekilme için tanınan 48 saatlik sürenin dolmasını beklemediği aktarıldı.

Yaşanan can kayıplarından mutabakatın gözlemcisi olan uluslararası tarafları sorumlu tutan SDG, durumun kontrolden çıkmasını önlemek ve Şam yönetiminin saldırılarını durdurmak için garantör ülkelere “acil müdahale” çağrısında bulunuldu.

HTŞ yönetimine bağlı Suriye Savunma Bakanlığı, Abdi'nin açıklamasını memnuniyetle karşılarken SDG çekildikten sonra ordu birliklerinin bölgelere konuşlanacağını bildirdi.

COLANİ’DEN KÜRT AÇILIMI

Öte yandan HTŞ yönetiminin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) Kürtlere bazı haklar tanıyan yeni bir kararname yayımladı.

Kararnamede, Kürtlerin Suriye'nin “temel ve asli bir parçası” olduğu ifade edildi. 8 Maddelik kararnamede Kürtçe “ulusal dil” ilan edilirken Suriye’de bulunan tüm Kürtlere vatandaşlık hakkı verildi. Kararname ile ayrıca Newroz resmi tatil ilan edilirken 1962’de Haseke'deki nüfus sayımıyla getirilen kararlar iptal edilerek Kürtlere vatandaşlık hakkı iade edildi.

Ancak Colani’nin “Kürt açılımına” Rojava’dan tepki geldi.

‘TALEPLERİ KARŞILAMIYOR’

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, yazılı açıklamasında Colani’nin “hak ve özgürlüklerin geçici düzenlemelerle değil, kalıcı bir anayasal güvenceyle korunabileceği” vurgulandı. Kararnamedeki bazı düzenlemelerin önemine işaret etmekle birlikte bunun tek başına yeterli olmadığına dikkat çekerek bunun bir “ilk adım” olduğu kaydedilerek kalıcı barışa ulaşmanın yolunun “demokratik ve âdemi merkeziyetçi bir anayasa olduğu” vurgulandı.

Demokratik Birlik Partisi (PYD) eski eş başkanı ve başkanlık konseyi üyesi Salih Müslim ise kararnameyi “Kürt halkının haklarını geçiştirme ve bölme girişimi” olarak değerlendirdi.

***

BARRACK VE ABDİ ERBİL’DE

SDG Komutanı Mazlum Abdi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise Suriye’deki son gelişmeleri görüşmek üzere Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e gitti. Barrack, Abdi ile görüşmesi öncesi IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile bir araya geldi.

ABD’YE TEŞEKKÜR

Kürt yönetiminden yapılan açıklamaya göre görüşmede “Suriye’deki durum ve sahadaki son gelişmeler ele alınarak sorunların çözümü için diyalog, karşılıklı anlayış ve barışçıl yöntemlerin esas alınması gerektiği vurgulandı.” Açıklamaya göre Mesud Barzani, “sorunların çözümü için ABD’ye teşekkür etti.” IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise X’te yaptığı açıklamada Colani’nin kararının "gerçek ve kalıcı değerinin, uygulanabilir yasalara dönüştürülmesine ve Suriye Anayasası’na dahil edilmesine bağlı olduğunu” söyledi.

***

TÜRKMENLERDEN ÇAĞRI

Suriye Türkmen Meclisi (STM), Colani’nin Kürtlere yönelik geniş haklar tanıyan kararnamesinin ardından bir açıklama yayımladı. Meclis, kültürel ve dilsel hakların tanınmasının eşit vatandaşlık ilkesinin gereği olduğunu belirterek, bu hakların tüm etnik grupları kapsayacak şekilde anayasal güvenceye kavuşturulmasını istedi. Ulusal birliğin ve toplumsal istikrarın, "seçici" düzenlemelerle sağlanamayacağına dikkat çeken Türkmen Meclisi, Türkmenlerin Suriye’nin siyasi ve toplumsal tarihindeki köklü yerine işaret etti.