Suriye’de siyasi trafik hızlandı

Haber Merkezi

Ülkedeki “çözüm süreci”nin ana ekseni olan Suriye’de siyasi trafik hızlandı. Aynı gün içerisinde HTŞ Lideri Colani’nin MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı ağırlayacağı öğrenilirken HTŞ yöneticileri ile İsrail’in İngiltere’de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmeye ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da katılacağı öğrenildi.

AA’nın aktardığı, Amerikan Axios haber sitesinin haberine göre; HTŞ’li Esad Hasan Şeybani’nin; Tel Aviv’in sunduğu öneriyi görüşmek için İsrail Stratejik İşleri Bakanı Ron Dermer ile İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmede, ABD’nin “Ortadoğu Valisi” gibi çalışan Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da hazır bulunacağı kaydedildi.

Bu toplantı benzer görüşmelerin üçüncüsü olacak. Görüşmelere yakın kaynaklar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, ancak bir anlaşmanın henüz beklenmediğini belirtti. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre sunulan öneride şunlar yer alıyor: İşgal altındaki Golan Tepeleri arasında yer alan tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesi. Şam’ın güneybatısındaki bölgenin A, B ve C şeklinde üç bölge olarak sınıflandırılıp her bölgeye göre ne tür silahların konuşlandırılması.

Tampon bölgeye yakın yerlerde HTŞ’lilerin ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği ancak HTŞ’lilerin tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabileceği, Şam’ın güneybatısından Golan Tepeleri’ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi isteniyor. Bu şartlar karşılığında İsrail, stratejik öneme sahip Hermon Dağı hariç, Aralık 2024’ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmeyi teklif ediyor. Üst düzey bir İsrailli yetkili, önerideki temel ilkenin Suriye üzerinden İran’a bir hava koridoru sağlanması olduğu ve bunun gelecekte İran’a yönelik saldırılarına olanak sağlayacağı yorumunda bulundu. Öte yandan Suriye’de bulunan MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, HTŞ Lideri Colani ile yapacağı görüşmede, bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınmasının beklendiği ifade edildi.