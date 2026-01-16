Suriye’de son durum: ABD heyeti geldi, Şam saldırıları durdurdu

Halep’in iki mahallesi olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye’yi kontrolü altına alan cihatçı HTŞ mensuplarından oluşan ordu güçleri, kentin doğusunda, Halep ile Rakka’yı birbirine bağlayan Deyr Hafir’e saldırmaya başladı.

Omurgasını Kürt güçlerin oluşturduğu SDG’nin tamamen Fırat’ın doğusuna çekilmesini isteyen HTŞ’ye bağlı Şam yönetimi, Deyr Hafir, Meskene, Babiri ve Kavas bölgelerini “kapalı askeri bölge” ilan etmişti. Dünden bu yana özellikle Deyr Hafir'e askeri yığınak yapıldı ve söz konusu bölgeler için “tahliye emri” yayımlandı. Tahliyeler için verilen süre dün, cuma (bugün) saat 17.00’ye kadar uzatıldı.

SDG, yaptığı açıklamada HTŞ yönetimine bağlı güçlerin “bölgeyi topçu atışları ve İHA'larla hedef aldığını", "160 bin sivilin göçe zorlandığını" ifade etti. Şam yönetimi SDG’nin insani koridorlara gitmek isteyenlere izin vermediğini öne sürerken, SDG bunu yalanladı.

Açıklamada, kentin "bir saatte 20’den fazla kez havan toplarıyla hedef alındığı, ayrıca bomba yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirildiği, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı" ifade edildi.

ABD HEYETİ DEYR HAFİR'DE

Bugün gerilimin yükseldiği Deyr Hafir bölgesine bir ABD heyetinin ulaştığı bildirildi.

Şam yönetimine bağlı birliklerin, ABD heyeti bölgeden ayrılana kadar Deyr Hafir’e saldırı düzenlemeyeceği öğrenildi.

Açıklama Şam yönetimi tarafından yapıldı.

MSB: TALEP GELİRSE ŞAM’A DESTEK VERECEĞİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Suriye’deki duruma ilişkin açıklama yapmıştı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, perşembe günü düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, "Şam yönetiminin talep etmesi halinde Türkiye’nin Suriye’ye destek vermeye hazır olduğunu" söylemişti.

ENTEGRASYON DÜĞÜMÜ

HTŞ lideri ve Geçici Suriye Cumhurbaşkanı Colani (Ahmed eş-Şara) ile SDG Komutanı Mazlum Abdi arasında geçen yıl 10 Mart’ta imzalanan mutabakat, entegrasyon düğümünü çözmede yeterli olmadı.

Şam yönetimi, SDG’yi 10 Mart mutabakatına uymamakla suçlarken, SDG ise bu suçlamaları reddederek bölgede askeri varlığının bulunmadığını, sadece Şam’a bağlı askeri güçlerin saldırılarına cevap verildiğini ifade ediyor.