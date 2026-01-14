Suriye’de sular durulmuyor: Ordu ile SDG arasında çatışma

Suriye’nin Halep kentinde SDG'nin kontrolündeki Deyr Hafir bölgesine askeri takviye yapıyor.

Bölgeye Lazkiye'den bölgeye askeri bir konvoy sevk edildi.

Çok namlulu roketatarlar ve topçu bataryalarının da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoyun, geçici Suriye hükümeti tarafından kapalı askeri bölge ilan edilen Halep’in Deyr Hafir hattına konuşlandırılacağı belirtildi.

ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Geçici hükümete bağlı Suriye ordusu ile SDG arasında Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı yakınlarında da çatışmalar yaşanıyor.

Ordu, Deyr Hafir kentinde SDG'nin kullandığı iddia edilen bazı mevzileri hedef aldı.

Diğer yandan Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye'ye konuşan bir askeri kaynak, SDG’nin Halep şehrinin doğusundaki Hamima köyü civarındaki orduya ait bazı mevzileri insansız hava araçları (İHA) ve ağır makineli tüfeklerle hedef aldığını, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini söyledi.

Kaynak SDG’ye topçu ateşiyle cevap verildiğini kaydetti.