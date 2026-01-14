Suriye’de sular durulmuyor: Ordu yığınak yapıyor

Suriye’de Şam Halep’te SDG'nin kontrolündeki Deyr Hafir bölgesine askeri takviye yapıyor.

Bölgeye Lazkiye'den bölgeye askeri bir konvoy sevk edildi.

Çok namlulu roketatarlar ve topçu bataryalarının da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoyun, Suriye hükümeti tarafından kapalı askeri bölge ilan edilen Halep’in Deyr Hafir hattına konuşlandırılacağı belirtildi.

Diğer yandan Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye'ye konuşan bir askeri kaynak, SDG’nin Halep şehrinin doğusundaki Hamima köyü civarındaki orduya ait bazı mevzileri insansız hava araçları (İHA) ve ağır makineli tüfeklerle hedef aldığını, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini söyledi.

Kaynak SDG’ye topçu ateşiyle cevap verildiğini kaydetti.