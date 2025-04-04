Suriye’deki Alevi katliamı ‘savaş suçu’

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Suriye’de Alevilere dönük katliamları belgeleyen Uluslararası Af Örgütü, yaşananları “savaş suçu” olarak soruşturulması çağrısı yaptı. Af Örgütü, Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı Heyet Tahrir el Şam iktidarına faillerden hesap sorulması çağrısında bulundu.

Katliamlara yönelik inceleme yapıldığını belirten Af Örgütü, tanıklarla görüştüklerini, uydu görüntülerini analiz ettiklerini ve Şam hükümetine bağlı silahlı grupların Alevi sivilleri kasten öldürdüklerini belgelerle kanıtladıklarını aktardı. Açıklamada, “Uluslararası Af Örgütü, Suriye hükümetine, bu cinayetlerin ve diğer savaş suçlarının bağımsız ve etkili şekilde soruşturulmasını sağlaması ve faillerden hesap sorması çağrısında bulundu” denildi.

Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard’ın ise şu ifadelerine yer verildi: “Elimizdeki kanıtlar, hükümete bağlı milislerin korkunç misilleme saldırılarında Alevi azınlığa mensup sivilleri kasıtlı olarak hedef aldıklarını ve yakın mesafeden soğukkanlılıkla vurduklarını gösteriyor.” dedi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ise, 39’u çocuk olmak üzere 420 sivilin ve silahsızlandırılmış savaşçının, çoğunlukla yetkililere bağlı milisler tarafından hukuksuzca öldürüldüğünü belgeledi. SNHR, Alevilere yönelik süregelen soykırıma ilişkin hazırladığı kapsamlı rapor ve resmî dilekçeyi Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne (OHCHR) sundu.