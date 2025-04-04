Suriye’deki Alevi topluluğundan BM'ye çağrı

Suriye’deki Alevi topluluğu, yayınladıkları bir bildiriyle, cihatçı grupların ve fiili yönetimin kendilerine yönelik soykırım ve mezhepçi temizlik politikaları uyguladığını duyurdu.

Bildiride, Alevi sivillerin sistematik olarak öldürüldüğü, kaçırıldığı ve mallarına el konulduğu belirtilirken, sağlık ve kamu hizmetlerinden dışlandıkları vurgulandı.

Aleviler, uluslararası toplumdan derhal harekete geçmesini ve Birleşmiş Milletler’in bölgede koruma sağlamasını talep etti.

Açıklamada 6 Mart 2025’ten bu yana Alevilere yönelik saldırılarda ciddi bir artış yaşandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletlere çağrı yapılan açıklamada "Tüm uluslararası aktörleri Alevilere yönelik soykırım kampanyasını durdurmak için acil önlemler almaya çağırıyoruz. Bu önlemler arasında uluslararası gözlemcilerin görevlendirilmesi, insani yardım sağlanması ve Alevilere yönelik soykırım suçlarının soruşturulması için uluslararası bir komisyon kurulması yer almalıdır" denildi.

"6 MART 2025’TEN BU YANA CİDDİ BİR ARTIŞ"

Suriye'deki Alevi Topluluğun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bu bildiriyi Suriye’deki Aleviler adına, siyasi ve insani çalışmalarını uluslararası insancıl hukuk, insan hakları hukuku ve tüm insan hakları sözleşmelerine dayandıran devletler ve uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere, tüm uluslararası aktörlere hitaben yayınlıyoruz. Özellikle Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamında, Alevilere yönelik soykırım ve mezhepçi etnik temizlik suçlarından korunma talebimizi iletiyoruz. Bu suçlar, cihatçı tekfirci terörizmin engellenmeksizin devam eden saldırıları ile, terörizm ve dini aşırılığı destekleyen bölgesel devletlerin yardımıyla işlenmektedir. Suriye’deki fiili yönetimin Alevilere karşı işlediği suçlar, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde tanımlanan fiillerle örtüşmektedir. Bu suçlar, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren geniş bir suç yelpazesini kapsamaktadır ve 6 Mart 2025’ten bu yana ciddi bir artış göstermiştir.

"ALEVİLERİN YAŞAM SÜRDÜRMESİ İMKÂNSIZ HALE GELDİ"

Savunmasız Alevi sivillerin toplu ve sistematik olarak öldürülmesi; bu katliamlar, dini cihat ilanı ve Alevilere karşı savaşmak üzere sivillerin seferber edilmesi eşliğinde gerçekleştirilmiştir.Alevi kadınların mezhepsel nedenlerle kaçırılması ve akıbetlerinin bilinmediği yerlere götürülmesi. Silahlarını bırakmış eski askerlerin keyfi olarak gözaltına alınması, gözaltıların kabul edilmemesi, cezaevlerinde toplu infazlar ve hapsedilmeyenlerin zorla kaybedilmesi. Alevilere ait gayrimenkuller, araçlar, varlıklar ve birikimlerin sistematik olarak yağmalanması ve Alevi yerleşimlerine silahlı saldırılar düzenlenmesi. Alevi yerleşim bölgelerindeki yaşam kaynaklarının yok edilmesi, mülkiyet ve evlerin kasten yakılması ve gezici katliamların devam etmesi yoluyla zorla göç ettirme. Alevi kamu çalışanlarının işten çıkarılması ve mezhepsel nedenlerle emekli maaşlarının kesilmesi. Alevilere yönelik işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelerin devam etmesi, nefret söylemi ve mezhepsel kışkırtma kampanyalarının sürdürülmesi, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yayılması. Alevi dini ve yerel liderlerin korkutulması, tehdit edilmesi, hapsedilmesi ve fiili yönetimi destekleyici açıklamalar yapmaya zorlanması; Alevi dini mekânlarının yıkılması ve kutsal sembollerinin aşağılanması. Alevilere yönelik sağlık hizmetlerinin engellenmesi, doktor ve eczacıların öldürülmesi, eczane ve özel kliniklerin yağmalanması ve Alevi bölgelerindeki devlet sağlık merkezlerinin kapatılması. Bu suçlar, nüfus grupları ve mezhepler arasında derin bir uçurum yaratmış olup, fiili yönetimin soykırım politikaları ve mezhepsel kışkırtmalarına devam etmesi ve bu suçların önlenmemesi nedeniyle Alevilerin normal bir yaşam sürdürmesi imkânsız hale gelmiştir.

"ALEVİLER VE DİĞER AZINLIKLAR KORUMADAN MAHRUM"

Fiili yönetim, 'anayasal bildiri' adını verdiği bir belge yayımlayarak Alevileri vatandaşlık statüsünden çıkarmıştır. Bu bildiride, devletin 'tüm semavi dinlere' saygı duyduğu belirtilmiş, ancak Alevilerin semavi dinlere mensup olmadıkları, İslam’dan dönen mürtedler ve müşrikler oldukları ifade edilmiştir. Alevilerin, ortak bir tarih ve coğrafi bütünlükle bağlı etnik bir topluluk olduklarını vurguluyoruz. Aleviler, sahil bölgelerinde, Humus kentinde ve Humus ve Hama’nın batı kırsalında ezici çoğunluğu oluşturmakta olup, fiili yönetim tarafından eski rejimin kalıntıları olarak görülmekte ve rehin alınmaktadır. Bu bakış açısı, Esad rejiminin dinsel bir yapı olmadığı ve tüm mezheplerin katılımıyla yolsuzluk üzerine kurulu olduğu gerçeğini göz ardı etmektedir. Kuzeydoğu ve Güney Suriye’deki diğer etnik ve dini azınlıklar, kendi kendine koruma ve uluslararası koruma biçimlerine sahipken, Aleviler ve diğer azınlıklar bu korumadan mahrum bırakılmıştır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÇAĞRI: KOMİSYON KURULMALI