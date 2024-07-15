Suriye’deki cihatçılara destek açıklaması

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iktidarın yeni bir u dönüşü arayışında olduğu Suriye ile normalleşme tartışmalarına ilişkin konuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile İstanbul Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya gelen Fidan, Al-Saud ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Suriye uzun zamandır kanayan bir yara. Diyalog kapılarını açık tutmak istiyoruz" dedi.

‘Katil Esad’ söyleminden ‘görüşmelere açığız’ söylemine evrilen süreci "Zamanın ruhu bizi barış aramaya zorluyor" diye tanımlayan Fidan, "Cumhurbaşkanımız en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Çağrımız önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHALİFLERİN YANINDAYIZ

Fidan, açıklamasındaki "Suriye muhalifleriyle ilgili de durduğumuz yer değişmedi. Bu kardeşlerimiz şu anda kontrol ettikleri bölgelerde Türkiye'ye daha fazla mültecinin gelmesini engelliyor" değerlendirmeleri ise dikkat çekti.

Fidan, "DEAŞ ile PKK ile mücadele omuz omuza biz bunlarla savaştık. Bizim vefalı büyük bir ülke olarak bu fedakarlığı unutmamız mümkün değil. BM kararı çerçevesinde muhalifler ve rejim ne türden bir ilişki içinde olacak bu onların kararıdır. Biz ancak yapıcı bir rol oynayabiliriz. Yarı yolda bırakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

SURİYE ‘BÖLGEDEN ÇEKİL’ VURGUSU YAPMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz'da NATO zirvesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Esad ile görüşme talebini yinelemiş, "Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz. İlişkileri geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" demişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından 14 Temmuz'da yapılan açıklamada ise "İki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesi duruma dönülmesine bağlı olduğunu vurgulamaktadır" ifadelerine yer verilmişti.