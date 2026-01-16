Suriye’deki kriz frene bastırdı: AKP bekleme kararı aldı

Meclis’te kurulan süreç komisyonunun, ortak raporunu önümüzdeki hafta tamamlaması bekleniyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre raporda, PKK lideri Abdullah Öcalan’a umut hakkı ve genel bir af çıkarılmasına yönelik öneriler olmayacak.

Öte yandan CHP’nin tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmalarını da öngören ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan demokratikleşme önerileri de raporda yer almayacak. Raporda sadece AİHM kararlarının uygulanması, kayyum uygulamasının kaldırılması, Siyasi Partiler ve Seçim Yasasında değişiklik yapılması gibi öneriler yer alacak.

Haberde yer verilen AKP kaynakları “Raporda demokratikleşme bölümü olacak. Ancak odak noktamız PKK’nın silah bırakma süreci ve toplumsal bütünleşme olacak. CHP’nin taleplerinin süreci sulandıracağını düşünüyoruz. Bu yanlışa düşmeyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

"KIRMIZI ÇİZGİ"

Rapora dair en dikkat çekici gelişme ise hazırlanması beklenen yasa konusu. SDG ile HTŞ’nin kontrolündeki Şam yönetimi arasındaki kriz, Türkiye’deki süreci de olumsuz şekilde etkiliyor.

AKP’de mart ayı sonuna kadar “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin müstakil ve geçici nitelikteki bir çerçeve yasa teklifinin Meclis’e sunulması planlıyordu.

Ancak, Suriye’deki gelişmeler nedeniyle bu takvimin sarkacağı ve güvenlik birimlerinden teyit alınmadan hiçbir adım atılmayacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda Suriye’deki süreç tamamlanmadan hukuki hiçbir adım atılmaması “Kırmızı çizgi” olarak belirlendi.

BELİRSİZLİKLER VE SORUNLAR ARTTI

Suriye’de yükselen tansiyon, Kürtlerin sisteme entegrasyonu ve ülkede yeni siyasi dengelerin nasıl şekilleneceği konusundaki belirsizliği artırıyor.

HTŞ lideri Colani ile SDG Komutanı Mazlum Abdi arasında geçen yıl 10 Mart’ta imzalanan mutabakat entegrasyon konusunda kısa süreliğine iyimser bir beklenti yaratsa da sorunları çözmeye yetmedi.

Gerilim, geçici Suriye hükümetinin kontrolündeki ordunun Halep’e yönelik saldırısıyla sıcak çatışmaya dönüştü. Kentteki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin kontrolü Şam yönetimine geçerken, onlarca sivil hayatını kaybetti ve 100 binden fazla insan göç etmek zorunda kaldı.

HTŞ’nin kontrolündeki Şam yönetiminin Halep’i alması, Suriye’de üniter bir yapı ve SDG’nin PKK gibi silah bırakmasını isteyen AKP-MHP iktidarı tarafından olumlu karşılanırken, Kürt hareketinin tepkisini çekti. KCK’den yapılan açıklamada Ankara ve Şam eleştirilerek, yaşananların Türkiye’de yürütülmeye çalışılan süreci “sabote ettiği” belirtildi.