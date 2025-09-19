Suriye’den asker çekmek için 2 şart

Politika Servisi

ABD, Ürdün, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’in etkin olduğu Suriye’de yeni dönemin nasıl şekilleneceğine ilişkin pazarlıklar, müzakereler yoğun şekilde sürüyor. ABD, Ürdün, Şam arasındaki görüşmelerin Londra’ya taşınma kararı alınırken, aynı gün içerisinde MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın HTŞ Lideri Colani ile görüşmesinin ardından Ankara’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK’nin Suriye’den çekileceği iddialarına cevap verdi. Haftalık basın toplantısında konuşan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye’deki son durum kapsamında bölgede konuşlu TSK birliklerinin durumunda bir değişiklik olmadığını söyledi. Aktürk, “Birliklerimizin Suriye’den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur” dedi.

S-400’LER GERİ Mİ İSTENDİ?

Bakanlık Sözcüsü, Güney Kıbrıs’ın İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlere ilişkin de Ada’daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişimi dikkatle takip ettiklerini belirtti. Aktürk, Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair iddialara ilişkin “S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır” cevabını verdi.

Ankara asker çekmeyi gündeme almazken, Şam yönetiminin başındaki Ahmet Eş-Şara (Colani) İsrail ile anlaşmaya imza atmaya hazır. ABD arabuluculuğunda yürüyen görüşmeler, iki ülke arasındaki fiili savaşı toprak karşılığında sona erdirmeyi öngörüyor.

Şam’ın güneybatısında sınır hattına kadar uzanan silahsızlandırma bölgeleri ve saha düzenlemelerini içeren yeni plan, Golan Tepeleri’nin Suriye tarafının da tam ilhakını içeriyor. İsrail destekli Dürzilerin bulunduğu Süveyda kenti uçuşa kapatılırken, kent ile Golan Tepeleri arasındaki Dera bölgesi tamamen silahsızlandırılıyor. Golan Tepeleri’nin önüne ise BM barış güçlerinin yerleştirilmesi öngörülüyor. Bu anlaşmaya göre Süveyda’daki güncel durum büyük oranda korunurken, İsrail Suriye’yle arasına Dürzileri ve BM’yi yerleştirmiş oluyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile dün görüşen Şam yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad el Şeybani buradan da Washington’a gidecek. ABD’nin Orta Doğu özel temsilcisi Tom Barrack’ın da yer aldığı görüşmede Şam ile Tel Aviv arasında temas kurulması ele alınırken, kaynaklara göre müzakerelerde büyük ilerleme sağlandı. Colani de önceki gün, “İsrail ile bir güvenlik anlaşması önümüzdeki günlerde imzalanabilir” demişti. Washington, anlaşmanın bir an önce imzalanması için yoğun çaba harcıyor.

El Şara’nın hafta başında New York’a giderek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılması bekleniyor. Aynı dönemde İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da Trump’ın davetiyle eylülün son haftasında ABD’ye gitmesi planlanıyor.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda’ya yönelik ABD, Ürdün ve Şam’ın ortaklaşa sunduğu çözüm planına Dürziler, “Fail yargıç olamaz” diyerek tepki gösterdi.

HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı el Şeybani, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ve ABD’nin Suriye özel temsilcisi Tom Barrack önceki gün Şam’da yol haritası konusunda anlaşmıştı.