Suriye’den çekilen ABD’den cihatçıların katılımına onay

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Suriye’den askeri gücünü çekmeye hazırlanan ABD, Şam’daki HTŞ hükümetine yabancı cihatçı güçleri bünyesine katması için yeşil ışık yaktı.

Şam’daki Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) yönetiminin, çoğunluğu Uygurlardan oluşan 3 bin 500 yabancı cihatçı militanı ulusal orduya katma planına ABD’den onay aldığı belirtildi.

Reuters’a konuşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi olan Thomas Barrack, Washington’ın plana “şeffaflıkla” yürütülmesi şartıyla onay verdiğini söyledi.

Haberde ABD’nin mayıs başına kadar HTŞ’den Suriye’deki yabancı cihatçıları güvenlik güçlerinden dışlamasını istediği, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ziyaretinin ardından bu konudaki tutumunda keskin bir değişikliğe gittiği belirtildi.

Reuters’a konuşan kaynaklar ise Colani ve çevresinin Batılı muhataplarına yabancı savaşçıları orduya dâhil etmenin onları El Kaide ve IŞİD gibi örgütlere katılmaktan alıkoyacağını savunduğunu söyledi. Kaynaklar, çoğunluğu Çin ve Orta Asya ülkelerinden Suriye’ye giden Uygurlu cihatçıların orduya alınması ile Pekin’in Suriye’deki etkisinin kısıtlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Çin Dışişleri Bakanlığı “Çin, uluslararası toplumun endişelerine yanıt olarak Suriye'nin her türlü terörizme ve aşırılıkçı güçlere karşı çıkmasını umuyor” dedi.

‘TUVAL’ BENZETMESİ

Öte yandan ABD’nin Suriye Temsilcisi Barrack, NTV’ye verdiği röportajda son 100 yıldaki Suriye politikalarının işe yaramadığını belirterek köklü bir değişime işaret etti. Suriye'yi “ticarete yönelik bir tuval” olarak tanımlayan Barrack, “Burada Türk şirketleri, Körfez’den gelen para, İsrail’den gelen yaratıcılık, yani mümkünse yeni bir aşiret dışı deneyim de işbirliği yapabilir” diye konuştu.

Suriye’nin kuzey ve doğusunu kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) müttefik olarak tanımlayan Barrack, ülkesinin Suriye'deki askeri varlığını azalttığını belirterek “Sekiz üssü beşe, şimdi de üçe indirdik. Sonunda sadece bir tane kalacak” dedi.

Fox News kanalının haberine göre ise son haftalarda yaklaşık 500 asker geri çekildi ve çok sayıda ABD üssü ya SDG’ye devredildi ya da kapatıldı.