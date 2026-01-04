Giriş / Abone Ol
Suriye’den gelen kamyonun yakıt deposundan 51 uzun namlulu silah çıktı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük ekipleri, Suriye’den gelen bir kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ve 41 şarjör ele geçirdi.

Yurt
  • 04.01.2026 22:54
  • Giriş: 04.01.2026 22:54
  • Güncelleme: 04.01.2026 23:00
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den gelen bir kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi.

Akçakale Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir kamyonda arama yapıldı.

UZUN NAMLULU SİLAH VE ŞARJÖR BULUNDU

Kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

