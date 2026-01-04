Suriye’den gelen kamyonun yakıt deposundan 51 uzun namlulu silah çıktı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük ekipleri, Suriye’den gelen bir kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ve 41 şarjör ele geçirdi.
Kaynak: AA
Akçakale Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir kamyonda arama yapıldı.
UZUN NAMLULU SİLAH VE ŞARJÖR BULUNDU
Kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.