Suriye’den Kilis'e iki havan topu mermisi düştü

Suriye tarafından gelen iki havan topu Kilis sınırına düştü. Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen iki havan topu, Kilis’in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü.

Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşılık verdiği iddia edilirken DHA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Türkiye'nin çatışmaya dahli olmadığı bildirildi. Buna göre yapılan açıklamada "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.