Suriye’den Kilis sınırına iki havan topu mermisi düştü

Suriye tarafından gelen iki havan topu Kilis sınırına düştü. Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen iki havan topu, Kilis’in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü.

Bölgede çatışmalar devam ediyor.

TSK'NİN ÇATIŞMAYA GİRDİĞİ İDDİASI YALANLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşılık verdiği iddia edilirken DHA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Türkiye'nin çatışmaya dahli olmadığı bildirildi. Buna göre yapılan açıklamada "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kilis Valiliği, bugün bölgede çıkan çatışmalara ilişkin görüntülerin sınırın Suriye tarafına ait olduğunu belirterek, "Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir" açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG-7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir."