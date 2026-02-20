Suriye’den Türkiye sınırındaki 2 kapıyı kapatma kararı

Suriye'de geçici Şam yönetimi, Hatay ve Şanlıurfa'mnın karşısında bulunan sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

Şam Büyükelçiliği konuya ilişkin kararı Türkiye Ticaret Bakanlığı'na yazı gönderdi.

Yazıda, Hatay'ın Kumlu ilçesinde bulunan Zeytindalı Gümrük Kapısı karşısındaki Hammam ile Şanlıurfa'da Ceylanpınar Gümrük Kapısı karşısındaki Resulayn gümrük kapılarının kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Kararın "başta mali sebepler olmak üzere işletme giderleri ve alternatif kapıların yakınlığı" gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

Söz konusu kapıların şubat ayı sonu itibarıyla kapatılacağı bildirildi. Hatay sınırındaki Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, alınan bu kararın bölge ticaretini sekteye uğratacağını belirterek yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu.

"CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK KAPISI YETERSİZ KALIYOR"

Necmettin Zaroğlu, kararın Şam yönetimince tek taraflı alındığını belirterek, şunları söyledi:

"Zeytindalı Gümrük Kapısı’nın kapatılması bölge ticaretinin, ekonomisinin, ticaretin sekteye uğraması demektir. Bizler Ticaret ve Sanayi odaları olarak, bölgemizin lokomotifi olan dış ticaret firmalarımızın ticarette, lojistikte sıkıntı yaşamamaları için bu kararı tekrarın gözden geçirilmesini istiyoruz. Geçirilmezse şu an Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluktan dolayı bu bölgedeki ticaretin sekteye uğrayacağını belirtmek istiyoruz. Gümrük kapıları bölgenin hem ekonomisini hem de ticari hayatını önemli derecede etkilemektedir. Cilvegözü Gümrük Kapısı şu anki durumda bile yetersiz kalıyor. X-Ray cihazları, idari binalar, ambarlar yetersiz. Hizmet etme noktasında yeniden modernize edilmesi gerekiyor. Zeytindalı Gümrük Kapısı'nın kapatılması demek, Cilvegözü'nün işlem hacminin daha da artması demek. Hükümetimiz Suriye hükümeti ve ilgili kurumlarla görüşerek kararın yeniden değerlendirilmesini sağlamalı."