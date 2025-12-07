Suriyeli Aleviler Esad'ın düşmesinin yıl dönümünde 5 günlük genel grev ve sokağa çıkmama çağrısında bulundu

Suriye Alevi topluluğunun önde gelen liderlerinden ve Suriye ve Yurt Dışı İslam Alevi Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazal, Suriye'de Beşar Esad'ın cihatçılar tarafından devrilişinin yıl dönümünü olan 8 Aralık'tan itibaren, 5 gün süreyle Alevî topluluğu için genel grev ilan ettiğini duyurdu.

Gazal sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde "Bu ayın 8'inden 12'sine kadar 5 gün boyunca, yaşamın her alanında genel ve kapsamlı bir grev ilan edilecek ve evlerde kalınacaktır" çağrısında bulundu.

Suriye'de Colani önderliğindeki geçici hükümetin "zorla kutlama yaptırmak" istediğini belirten dini lider "Grev, öncekinden daha acımasız ve zalim olan bu yeni otoriteye yetki vermeyi reddetmektir" diyerek çağrısını gerekçelendirdi.

Esad'ın devrilmesinin ardından 2025 Mart ayı başlarından itibaren Suriye'de Alevilere yönelik saldırılar artmış, geçtiğimiz aylarda Suriye'nin Lazkiye bölgesinde rejim güçlerinin Alevilere yönelik katliam girişimleri yoğunlaşmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre bu saldırılarda büyük çoğunluğu Alevi olan 1400'ün üzerinde sivil katledildi. Dini lider bu mezhepçi saldırılar sonrasında da protesto çağrısında bulunmuştu.

Gazal'ın dün yayınlanan açıklamaları ise şöyle:

"Zorla kutlama yapmak istiyorlar, adaletsiz bir rejimi daha da baskıcı bir rejimle değiştirerek.

Yolumuzu saptırmak, birliğimizi parçalamak ve gerçekleri tahrif etmek için defalarca girişimlerde bulunmalarına, en kötü yöntemlerle bizi parçalamaya çalışmalarına rağmen, tutukladılar, öldürdüler, katlettiler, kaçırdılar ve yaktılar.

Şimdi de işten çıkarma, nakil, baskı ve sindirmeyle geçim kaynaklarımızı tehdit ederek, kanımız ve acımız üzerine kurulu kutlamalara katılmaya zorluyorlar, sesimizi susturmaya çalışıyorlar.

Yanıtımız barışçıl ve net olacaktır: Bu ayın 8'inden 12'sine kadar 5 gün boyunca, yaşamın her alanında genel ve kapsamlı bir grev ilan edilecek ve evlerde kalınacaktır.

Grev, öncekinden daha acımasız ve zalim olan bu yeni otoriteye yetki vermeyi reddetmektir.

Gerçek özgürlüğe inanan her özgür ve onurlu insan greve katılmaya davetlidir, tüm dünyaya adil ve haklı taleplerimizden vazgeçmeyeceğimizi, geri adım atmayacağımızı, çarpıtmayacağımızı ve tahrif etmeyeceğimizi söylemek için.

Ey Aleviler, evlatlarım, sizler tarihin güvenini taşıyorsunuz ve çocuklarınızın geleceğini şekillendiriyorsunuz. Baskının sesinizi çalmasına izin vermeyin.

Birimize yapılan saldırı, tüm topluma yapılan saldırıdır.

Kararlılığınız, tahtlarını ve zulümlerini sarsmıştır.

Bu grevle onlara irademizin gücünü hatırlatacağız."