Suriyelilerin Avrupa'ya gittiğini nasıl buldunuz

Haber Merkezi

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 396 bin geçici koruma statüsü altındaki Suriyelinin AB ülkelerine gittiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yanıt verdi.

Bakan, "Geri Kabul Anlaşması’nın dördüncü maddesi, doğrudan üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik geri kabul süreçlerini düzenler. Kayıp 396 bin Suriyeli, Avrupa’ya ulaşmış olsaydı, zaten kısa süre içinde geri gönderilmiş olurlardı ve Yerlikaya’nın bu insanları aramasına gerek kalmazdı. Çünkü nerede olduklarını ve ne zaman Türkiye’ye varacaklarını AB çoktan bildirmiş olurdu" dedi.

Bakan Yerlikaya, şu an adres bildirmeyen 396 bin Suriyeli olduğunu söyleyerek ulaşılamayan Suriyelilerin Doğu Akdeniz ve Balkanlar üzerinden Avrupa'ya gittiklerini bildirmişti.