Suriyelilerin kimlik bilgileri ırkçı Telegram kanallarında: Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, Telegram kanalları üzerinden Suriyelilere ait kimlik bilgilerinin paylaşılmasına ilişkin açıklama yaptı. Başkanlıktan yapılan açıklamada konuya dair soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Suriyelilere ait kimlik bilgileri Telegram kanalları üzerinden paylaşıldı.

Polis ekipleri dün ((4 Haziran Perşembe) Telegram üzerinden yapılan “Sultanbeyli’de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız’ paylaşımlarına ilişkin 14 yaşındaki E.P.’nin gözaltına alındığını duyurdu.

E.P.’nin Telegram kanalının yöneticisi olduğu belirtildi.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada söz konusu Telegram kanalı üzerinden Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da belirtildi.

Yaklaşık 3 milyon Suriyelinin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı ortaya çıktı.

Konuya dair İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada bilgilerin incelendiği güncel bilgilerle uyuşmadığı ifade edildi. Başkanlıktan yapılan açıklamada verilerin hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Türk Polis Teşkilatı’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

“Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda; Ayaklanış Türkiye rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün ‘Saat 19-20 arası Sultanbeyli’de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız’ şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı anlaşılmıştır. E.P.’ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır.”

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”