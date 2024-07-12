Suriyelilerin kimlikleri saldırganlara nasıl geçti?

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Kayseri’de Suriyeli sığınmacılara yönelik olaylar sırasında bazı sosyal medya hesaplarından göçmenlere ait kimlik bilgilerinin paylaşılarak ayaklanma çağrısı yapılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Kılınç, TBMM Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Temmuz ayının başında Kayseri, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Bursa ve Gaziantep illerinde Suriyeli sığınmacıları hedef alan olaylar devam ederken geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılara ait kimlik bilgilerinin Telegram adlı mobil mesajlaşma kanalından yayınlanarak ayaklanma çağrıları yapıldığını hatırlatan Kılınç, İçişleri Bakanlığı’na şu soruyu yöneltti: "Geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılara ait kimlik bilgileri hangi tarihlerde yayınlanmıştır?