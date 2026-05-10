Suriye’nin başkenti Şam’da patlama: 5 yaralı

Suriye’nin başkenti Şam’da boş bir otobüste meydana gelen patlamadan 5 kişi yaralandı.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetimindeki Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Acil Durumlar Bakanlığı Operasyonlar Komutanı Amir Zarife'nin olaya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Zarife, başkent Şam'ın Vurud Mahallesi’nde boş bir otobüste yaşanan patlama sonucu 5 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.

Patlama sonrası olay yerine sevk edilen güvenlik ve inceleme ekiplerinin, patlamanın nedenin belirlenmesi için teknik inceleme ve soruşturma başlattığı kaydedildi.