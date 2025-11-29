Suriye’nin dört yanı kaynıyor

HTŞ lideri Colani, emperyalistlerin desteğiyle Esad’ın devrildiği saldırının birinci yıldönümünde merkezi yönetim mesajı verirken Suriye’nin dört yanı ayrı kaynıyor.

SDG’nin entegrasyonuna ilişkin görüşmelerdeki tıkanıklık, kıyı kentlerinde azınlıklara yönelik şiddet olayları ve İsrail’in saldırılarıyla ülkede tansiyon artarken Colani, federalizm çağrılarını reddetti.

Suriye’de geçici HTŞ yönetiminin lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara), Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’den başlatılan saldırının birinci yıldönümünde açıklama yaptı.

TALEPLERİ ‘MEŞRU’ BULDU

Silahlı grupların Alevilere yönelik saldırısı sonrası protestolara sahne olan Lazkiye’de düzenlenen bir toplantıya video konferans yoluyla katılan Colani, protestocuların son iki gündür dile getirdiği “meşru taleplerin” çoğunu anladığını, ancak bazılarının “siyasi saikli” olduğunu söyledi.

Şara “Devlet çeşitli talepleri dinlemeye ve bunları ciddi bir şekilde tartışmaya hazır” diye konuştu.

‘KIYILARI BIRAKMAM’ DİYOR

Suriye sahil kentlerinin küresel ve uluslararası ticaretle bağlantısı sebebiyle Şam için öncelik olduğunu söyleyen Colani, Suriye “kıyılarının ya da başka bölgelerin ülkenin geri kalanından ayrı, bağımsız bir otoriteye sahip olmayacağını” vurguladı.

Colani buradaki mezhepsel çeşitliliğin de “ülke içindeki ulusal birliğin güçlü olduğunu kanıtladığını ve devleti zenginleştirdiğini” söyledi.

Colani, federalizm ve özerklik çağrılarının “dar siyasi okumalar” ve “politik cehalet” ürünü olduğunu iddia etti.

Suriye’nin tüm bölgeyi etkileyen “tarihi bir kavşakta” bulunduğunu belirten Colani, “Devletin benimsediği politikalar ve Suriye toplumunun tüm bileşenlerinden gelen halk desteği sayesinde tehlike aşamasını geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇAĞIRDI

Şam’a ulaştıklarından bu yana geçen bir yılda Suriye’nin “önemli adımlar attığını ve somut başarılar elde ettiğini” söyleyen Colani, Suriye halkının tüm kesimlerini “ulusal birliği” sergilemek için sokağa çağırdı.

AZINLIKLAR DİKEN ÜSTÜNDE

Colani’nin liderlik ettiği cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı gruplar, 27 Kasım 2024’te İdlib’den harekete geçmişti.

ABD ve İsrail’in saldırılarıyla önü açılan HTŞ, Halep, Hama ve Humus’un ardından operasyonun 12’nci gününde Şam’da yönetimi ele geçirmişti.

HTŞ iktidara geldiğinden bu yana Kürt ve Dürzi siyasi bileşenler, tüm dini ve etnik grupların temsil edildiği federal bir yönetim sistemi çağrısında bulunuyor.

Suriye, iç aktörlerin yanı sıra başta ABD, İsrail ve Türkiye olmak üzere yabancı güçlerin dâhil olduğu bir şekillendirme sürecindeyken Colani, bu çağrıları reddederek merkezi bir devlet sisteminde ısrarını sürdürüyor.

Suriye’nin batısında Lazkiye ve Tartus gibi Alevilerin çoğunlukta olduğu kıyı kentleri ile Hama ve Humus, HTŞ’ye bağlı cihatçı grupların sistematik saldırılarına sahne oldu.

Mart ayında yaşanan saldırılarda bin 400’den fazla Alevi katledildi.

Son olarak bu kentlerde Aleviler, hükümete bağlı Selefi grupların Lazkiye ve Humus’ta Alevi yerleşimlerine yönelik, saldırı, yağma, öldürme ve tutuklamalarını protesto etmek için “federalizm” talebiyle hafta başında sokaklara çıkmıştı.